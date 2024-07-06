Румыния поднимала в небо F-16 из-за атаки РФ на юг Украины

Румыния сообщила об активизации своей авиации на фоне российской атаки беспилотников на объекты на юге Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

В ведомстве отметили, что утром 6 июля обнаружили, что российские дроны направляются в сторону украинской территории вблизи румынской границы.

Министерство национальной обороны подняло по тревоге силы Службы воздушной полиции.

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Кроме того, два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки.

Также около 7:30 утра румынское Минобороны издало приказ о проведении обследования территории для выявления возможных обломков дронов.

В ведомстве заверили, что ничего подозрительного не обнаружили.

Вечером 5 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников, которыми Россия атакует Украину. В частности, российские дроны обнаружили на территории Одесской области.

По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили 24 беспилотника из 27.