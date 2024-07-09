Як Додік намагається знищити Боснію і Герцеговину і чи допустить Захід нову війну

На Західних Балканах, у першу чергу в Боснії і Герцеговині (БіГ), стає дедалі гарячіше.

Президент Республіки Сербської (державне утворення у складі БіГ) Мілорад Додік, попри попередження міжнародної спільноти, почав реалізовувати свої погрози про "мирне роз’єднання" з Боснією і Герцеговиною.

Про перспективи нової війни на Балканах читайте в статті тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника План початку війни на Балканах: як "друг Путіна" зробив перший крок зі знищення БіГ. Далі – стислий її виклад.

Цього тижня Додік презентував "Договір про регулювання відносин Республіки Сербської та Федерації Боснії і Герцеговини відповідно до Дейтонського договору та міжнародних актів", а також "Інформацію щодо необхідності роз’єднання".

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Власне "договір" складається лише з 15 статей та займає неповних чотири сторінки, "інформація" ж ледве вмістилася на 45.

Анонсовані президентом Республіки Сербської Додіком документи мають бути схвалені Народною Скупщиною РС, а потім, як заявлено, їх буде передано владі ФБіГ (Федерація Боснії і Герцеговини – друга, разом із РС, складова частина БіГ).

Зауважимо, ці документи планується передати не на погодження, не для розгляду, а лише на підпис, нібито у Федерації уже згодні з "договором".

Сам "договір" дійсно схожий на міжнародну угоду – відчувається допомога московських дипломатів, які нещодавно відкрили "офіс російського посольства" у Баня-Луці – столиці РС.

Але звертають на себе деякі принципові деталі.

Наприклад, стаття 7 – це вершина політичної казуїстики. Вона розкриває головну причину мирного роз’єднання – "неможливість оновлення Загальної рамкової угоди". На думку авторів документа, Дейтонські угоди не гарантують рівноправ’я ентитетів та конституційних народів БіГ.

Так, Дейтонські мирні угоди, які поклали край війні у БіГ та стали юридичною базою для нинішньої держави, вже не відповідає сучасності та вимагає глибокого оновлення. Дискусія про це точиться вже не один рік. Та проблеми існують не стільки із забезпеченням прав конституційних народів, скільки представників "інших" національностей.

І якщо "договір" викликає масу запитань, то їх виникає ще більше до "Інформації про необхідність почати процедуру врегулювання відносин РС та ФБіГ відповідно до Дейтонських угод та міжнародних актів".

Якщо коротко, цей документ має на меті довести, що саме Дейтонські угоди призвели до намірів Додіка здійснити вихід Республіки Сербської.

Треба визнати: робота здійснена чимала. І спрямована вона на знищення не тільки БіГ, але й миру та стабільності в регіоні.

Не важко уявити, як з радістю потирає руки кремлівській диктатор – на Балканах дійсно запахло новою великою війною.

А щоб підготувати сприятливу основу для передачі "договору" до влади ФБіГ, Додік забезпечив схвалення Народною Скупщиною РС ще одного небезпечного документа – Декларації щодо захисту національних та політичних прав та спільного майбутнього сербського народу, яку схвалив Всесербський сабор (про захід та небезпеку цього документа можна почитати тут).

Але, здається, Додіку не вдалося домогтися бажаного – швидше навпаки.

Високий представник Крістіан Шмідт відверто заявив, що він мусить вжити заходів, які передбачає його мандат, для забезпечення миру та стабільності в країні. Заворушилися підрозділи EUFOR.

Виглядає так, що презентація "договору" та схвалення Декларації для Додіка стали останнім аргументом. Адже справи в нього дійсно погані.

Санкції, скорочення фінансування Республіки Сербської, зростання невдоволення рівнем життя, підтримка з Росії на словах…

Найближчі тижні дадуть остаточну відповідь на питання, в чому полягає план Додіка.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника План початку війни на Балканах: як "друг Путіна" зробив перший крок зі знищення БіГ.