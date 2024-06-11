У Республіці Сербській відкрили "офіс" посольства Росії

У місті Баня-Лука, адміністративному центрі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини, – 11 червня відкрився "офіс російського посольства" в БіГ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Офіс, відкриття якого було Міністерство закордонних справ БіГ схвалило у 2021 році – за рік до повномасштабного нападу Росії на Україну, – відкрили проросійський президент Республіки Сербської Мілорад Додік та посол Росії в БіГ Ігор Калабухов.

Фото: Радіо Свобода

Відеопривітання записав і російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров, де подякував митрополиту Сербської православної церкви в Баня-Луці Єфрему за те, що "він надав таку чудову будівлю для розміщення російської дипломатичної місії".

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Фото: Радіо Свобода

Будівля, в якій розташований російський "офіс", розташована поруч з урядом Республіки Сербської. Її місцеперебування до останнього приховували від ЗМІ.

Цим кроком Боснія і Герцеговина стала єдиною країною на Західних Балканах, де дозволили розширення дипломатичної місії Росії після того, як ця країна почала повномасштабне вторгнення проти України у 2022 році.

Лідери Республіки Сербської на чолі з Додіком не дистанціювалися від Москви після того, як Європейський Союз наклав на неї санкції через агресію проти України.

Сам Додік, який перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині, після лютого 2022 року чотири рази зустрічався з Владіміром Путіним у Росії.