Как Додик пытается уничтожить Боснию и Герцеговину и допустит ли Запад новую войну

На Западных Балканах, в первую очередь в Боснии и Герцеговине (БиГ), становится все горячее.

Президент Республики Сербской (государственное образование в составе БиГ) Милорад Додик, несмотря на предупреждения международного сообщества, начал реализовывать свои угрозы о "мирном разъединении" с Боснией и Герцеговиной.

О перспективах новой войны на Балканах читайте в статье временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника План начала войны на Балканах: как "друг Путина" сделал первый шаг по уничтожению БиГ. Далее – краткое ее изложение.

На этой неделе Додик представил "Договор о регулировании отношений Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонским договором и международными актами", а также "Информацию о необходимости разъединения".

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Собственно "договор" состоит всего из 15 статей и занимает неполных четыре страницы, "информация" же едва уместилась на 45.

Анонсированные президентом Республики Сербской Додиком документы должны быть одобрены Народной Скупщиной РС, а затем, как заявлено, они будут переданы властям ФБиГ (Федерация Боснии и Герцеговины – вторая, вместе с РС, составная часть БиГ).

Заметим, эти документы планируется передать не на согласование, не для рассмотрения, а лишь на подпись, якобы в Федерации уже согласны с "договором".

Сам "договор" действительно похож на международное соглашение – чувствуется помощь московских дипломатов, которые недавно открыли "офис российского посольства" в Баня-Луке – столице РС.

Но обращают на себя внимание некоторые принципиальные детали.

Например, статья 7 – это вершина политической казуистики. Она раскрывает главную причину мирного разъединения – "невозможность обновления Общего рамочного соглашения". По мнению авторов документа, Дейтонские соглашения не гарантируют равноправия энтитетов и конституционных народов БиГ.

Да, Дейтонские мирные соглашения, которые положили конец войне в БиГ и стали юридической базой для нынешнего государства, уже не соответствует современности и требует глубокого обновления. Дискуссия об этом идет уже не один год. Но проблемы существуют не столько с обеспечением прав конституционных народов, сколько представителей "других" национальностей.

И если "договор" вызывает массу вопросов, то их возникает еще больше к "Информации о необходимости начать процедуру урегулирования отношений РС и ФБиГ в соответствии с Дейтонскими соглашениями и международными актами".

Если коротко, этот документ имеет целью доказать, что именно Дейтонские соглашения привели к намерениям Додика осуществить выход Республики Сербской.

Надо признать: работа проделана немалая. И направлена она на уничтожение не только БиГ, но и мира и стабильности в регионе.

Не трудно представить, как с радостью потирает руки кремлевский диктатор – на Балканах действительно запахло новой большой войной.

А чтобы подготовить благоприятную основу для передачи "договора" к власти ФБиГ, Додик обеспечил одобрение Народной Скупщиной РС еще одного опасного документа – Декларации по защите национальных и политических прав и общего будущего сербского народа, которую одобрил Всесербский сабор (о мероприятии и опасности этого документа можно почитать здесь).

Но, кажется, Додику не удалось добиться желаемого – скорее наоборот.

Высокий представитель Кристиан Шмидт заявил, что он должен принять меры, которые предусматривает его мандат, для обеспечения мира и стабильности в стране. Зашевелились подразделения EUFOR.

Выглядит так, что презентация "договора" и одобрение Декларации для Додика стали последним аргументом. Ведь дела у него действительно плохие.

Санкции, сокращение финансирования Республики Сербской, рост недовольства уровнем жизни, поддержка из России на словах...

Ближайшие недели дадут окончательный ответ на вопрос, в чем заключается план Додика.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника План начала войны на Балканах: как "друг Путина" сделал первый шаг по уничтожению БиГ.