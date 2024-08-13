У німецькому Ростоку від поранень помер біженець з України

У німецькому місті Росток знайшли мертвим 46-річного українського біженця, поліція розслідує можливий насильницький злочин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на спільний пресреліз прокуратури та поліції Ростоку.

За наявною у правоохоронців інформацією, співробітник служби безпеки виявив важко пораненого чоловіка в спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня.

Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги.

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Лікар швидкої допомоги зміг констатувати смерть 46-річного українця лише на місці.

Обставини виявлення вказують на вбивство, додали правоохоронці.

Розслідування обставин злочину перебуває на початковій стадії і поки триває, зазначено у повідомленні.

Напередодні у німецькому Ессені відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів у місті Оберхаузен на початку року.

Нагадаємо, напад стався ввечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів прямували до Дюссельдорфа, коли зустріли в автобусі чотирьох обвинувачених.

Після того, як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі Оберхаузена, обвинувачений, як стверджується, одразу ж вдарив і вдарив ножем обох жертв.

17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через десять днів від септичної поліорганної недостатності.