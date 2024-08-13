В немецком Ростоке от ранений умер беженец из Украины

В немецком городе Росток нашли мертвым 46-летнего украинского беженца, полиция расследует возможное насильственное преступление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на совместный пресс-релиз прокуратуры и полиции Ростока.

По имеющейся у правоохранителей информации, сотрудник службы безопасности обнаружил тяжело раненого мужчину в специализированном центре для беженцев днем в понедельник, 12 августа.

Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи.

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Врач скорой помощи смог констатировать смерть 46-летнего украинца только на месте.

Обстоятельства обнаружения указывают на убийство, добавили правоохранители.

Расследование обстоятельств преступления находится на начальной стадии и продолжается, говорится в сообщении.

Накануне в немецком Эссене открыли суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузен в начале года.

Напомним, нападение вечером 10 февраля. Двое украинских баскетболистов направлялись в Дюссельдорф, когда встретили в автобусе четырех обвиняемых.

После того, как все вышли из автобуса на главном вокзале Оберхаузена, обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил и ударил ножом обеих жертв.

17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.