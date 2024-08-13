Смерть українського біженця в Німеччині: поліція затримала підозрюваного

У Німеччині напередодні увечері був затриманий 26-річний чоловік, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України у місті Росток.

Про це DW повідомили у прокуратурі Ростоку, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, наразі до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

Також повідомили, що затриманим виявився 26-річний українець.

Реклама:

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Тіло 46-річного українця виявили в спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Як зазначили правоохоронці, обставини виявлення вказують на вбивство.

Варто також зазначити, що напередодні у німецькому Ессені відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів у місті Обергаузен на початку року.