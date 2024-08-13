Смерть украинского беженца в Германии: полиция задержала подозреваемого

В Германии накануне вечером был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в причастности к смерти 46-летнего беженца из Украины в городе Росток.

Об этом DW сообщили в прокуратуре Ростока, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, сейчас в суд передано ходатайство об аресте подозреваемого.

Также сообщили, что задержанным оказался 26-летний украинец.

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Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Тело 46-летнего украинца обнаружили в специализированном центре для беженцев днем в понедельник, 12 августа. Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи, однако врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть украинца на месте.

Как отметили правоохранители, обстоятельства обнаружения указывают на убийство.

Стоит также отметить, что накануне в немецком Эссене открыли суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузен в начале года.