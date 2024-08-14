Росолігарх Фрідман вимагає від Люксембургу $16 млрд через заморожені активи

Російсько-ізраїльський олігарх Михаїл Фрідман подав позов проти влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У позовних документах юристи Фрідмана стверджують, що санкції ЄС проти олігарха застосували без належної правової процедури, а його активи все ще заморожені, що перешкоджає йому управляти ними або отримувати вигоду від них.

Фрідман вимагає від влади Люксембургу "компенсації, заснованої на справедливій ринковій вартості його інвестицій", яка, за словами його юристів, "за консервативними оцінками, становить не менше 16 мільярдів доларів".

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Позов покликається на інвестиційну угоду 1989 року між Люксембургом і колишнім Радянським Союзом і стверджує, що Люксембург порушив захист, гарантований йому як інвестору згідно з умовами угоди.

Його росолігарх хоче розглядати в Гонконгському арбітражі відповідно до правил міжнародної торгівлі ООН. До юридичної команди Фрідмана входить Шері Блер – дружина експрем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.

Фрідман – основний акціонер "Альфа-груп", однієї з найбільших приватних інвестиційних груп Росії – потрапив під санкції у 2022 році після вторгнення Росії в Україну як "провідний російський фінансист і посередником найближчого оточення Путіна".

У квітні Суд Євросоюзу анулював тодішнє санкційне рішення Ради ЄС, мотивувавши це тим, підстави включення Фрідмана у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Позаяк рішення Суду не стосувалось пізніших рішень Ради ЄС, санкції проти Фрідмана досі діють. Вони також перебувають під санкціями США, Великої Британії, України та інших держав через близькість до російського диктатора Путіна.

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