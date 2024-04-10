Суд ЄС підважив санкційний режим щодо росолігархів Авена і Фрідмана, але санкції ще діють

Суд Європейського Союзу задовольнив позов близьких до лідера РФ Владіміра Путіна російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з рішенням Суду.

Суд Євросоюзу вважає, що жодна з причин, викладених у початкових актах Ради ЄС, не є достатньо обґрунтованою, а тому включення Авена та Фрідмана до санкційних списків не було виправданим.

"На думку Суду ЄС, хоча підстави, висунуті Радою ЄС, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена та Фрідмана з Путіним або його оточенням, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", – йдеться в рішенні Суду.

За процедурою, у Суді ЄС оскаржуються не санкції як такі, а конкретне рішення Ради ЄС. Авен та Фрідман оскаржували чинне на час їхнього позову рішення від 2022 року. Утім, воно все одно вже перестало діяти – його замінило санкційне рішення 2023, а далі 2024 року.

Попри те, що юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних обмежень щодо олігархів, воно створює політичні проблеми для продовження санкцій на наступні періоди. Зокрема, у період до 2022 року після подібних рішень Суду Євросоюз був змушений припинити поновлення санкцій щодо більшості поплічників Януковича, які були внесені у санкційний список у 2014 році.

У грудні 2023 року Суд Європейського Союзу задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Нагадаємо, що це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.

Водночас щодо Януковичів діє інше санкційне рішення ЄС від серпня 2022 року, яке поки не було оскаржене. Таким чином, на них досі поширюються заборони володіння активами в Євросоюзі та в’їзду на його територію.