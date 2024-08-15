У Польщі обіцяють, що наступний рік стане проривним для їхньої армії

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що 2025 рік стане проривним для збройних сил країни, оскільки планується запровадити найвищий бюджет витрат на оборону в історії.

Про це в інтерв'ю TVP Info сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, модернізація збройних сил має полягати в багаторічному плані.

Ця модернізація пов'язана з агресією Росії проти України, тому її довелося прискорити, сказав Томчик.

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Заступник глави Міноборони також заявив, що у 2025 році буде найвищий в історії Польщі бюджет на оборонні витрати

За його оцінкою, "за останні два роки з польською військовою промисловістю нічого не робилося".

Томчик розповів, що наразі армія дбає про комфорт солдатів на полі бою.

"Це дуже важливо для нас, для всього західного світу, чого не можна сказати про бойові заходи з російського боку. Там ніхто не думає про солдата: ці "м'ясні війська", які кидають в бій, кілька сотень тисяч загиблих, там ніхто не рахується з солдатом. У Польщі, в країнах НАТО солдат є найвищою цінністю", – підкреслив він.

Урядовець додав, що філософія нинішньої влади і командування польської армії полягає в тому, що "танк можна купити, літак можна відремонтувати, але солдата не можна замінити, він є найважливішим елементом системи".

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад 1,2 мільярда доларів.