В Польше обещают, что следующий год станет прорывным для их армии

В Министерстве обороны Польши заявили, что 2025 год станет прорывным для вооруженных сил страны, поскольку планируется ввести самый высокий бюджет расходов на оборону в истории.

Об этом в интервью TVP Info сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает "Европейская правда".

По его словам, модернизация вооруженных сил должна заключаться в многолетнем плане.

Эта модернизация связана с агрессией России против Украины, поэтому ее пришлось ускорить, сказал Томчик.

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Заместитель главы Минобороны также заявил, что в 2025 году будет самый высокий в истории Польши бюджет на оборонные расходы

По его оценке, "за последние два года с польской военной промышленностью ничего не делалось".

Томчик рассказал, что сейчас армия заботится о комфорте солдат на поле боя.

"Это очень важно для нас, для всего западного мира, чего нельзя сказать о боевых мероприятиях с российской стороны. Там никто не думает о солдате: эти "мясные войска", которые бросают в бой, несколько сотен тысяч погибших, там никто не считается с солдатом. В Польше, в странах НАТО солдат является наивысшей ценностью", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что философия нынешней власти и командования польской армии заключается в том, что "танк можно купить, самолет можно отремонтировать, но солдата нельзя заменить, он является важнейшим элементом системы".

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это уже второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более 1,2 миллиарда долларов.