У Молдові МВС і спецслужби отримали повноваження блокувати доступ до сайтів

У Молдові набули чинності зміни до законодавства, які дозволять Міністерству внутрішніх справ і Службі інформації та безпеки припиняти доступ до кримінального вебконтенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MOLDPRES.

Згідно з документом, МВС і СІБ зможуть ухвалювати рішення про блокування сайтів зі злочинним контентом, як-от розповсюдження матеріалів із насильством над дітьми, порнографії або продаж заборонених речовин.

Доступ можуть обмежити на 30 днів із можливістю продовження, але не більше ніж на 90 днів.

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Розпорядження про блокування можна оскаржити в суді.

Закон також встановлює чіткі критерії та принципи для блокування доступу до незаконного контенту.

Нещодавно у Туреччині заблокували доступ до Instagram за недотримання своїх "законів і правил" і суспільних інтересів.

Заборону зняли після того, як турецька влада заявила, що додаток погодився співпрацювати, щоб вирішити проблеми, які викликають занепокоєння Анкари.