У Молдові МВС і спецслужби отримали повноваження блокувати доступ до сайтів
У Молдові набули чинності зміни до законодавства, які дозволять Міністерству внутрішніх справ і Службі інформації та безпеки припиняти доступ до кримінального вебконтенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MOLDPRES.
Згідно з документом, МВС і СІБ зможуть ухвалювати рішення про блокування сайтів зі злочинним контентом, як-от розповсюдження матеріалів із насильством над дітьми, порнографії або продаж заборонених речовин.
Доступ можуть обмежити на 30 днів із можливістю продовження, але не більше ніж на 90 днів.
Розпорядження про блокування можна оскаржити в суді.
Закон також встановлює чіткі критерії та принципи для блокування доступу до незаконного контенту.
Нещодавно у Туреччині заблокували доступ до Instagram за недотримання своїх "законів і правил" і суспільних інтересів.
Заборону зняли після того, як турецька влада заявила, що додаток погодився співпрацювати, щоб вирішити проблеми, які викликають занепокоєння Анкари.