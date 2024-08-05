Туреччина викликала представників Instagram на тлі блокування соцмережі в країні

У понеділок уряд Туреччини викликав представників компанії Instagram на зустріч, через чотири дні після блокування цієї соціальної мережі в країні з невстановлених причин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Турецька влада звинувачує Instagram як у цензурі, так і в тому, що соцмережа не видаляла пости, які Анкара вважала образливими.

Зустріч представників платформи в Туреччині з міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу мала розпочатися о 13:00 за місцевим часом.

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"Ми сподіваємося, що вони зроблять все необхідне, щоб відповісти на наші вимоги. Ми сподіваємося на позитивний розвиток подій", – зазначив Уралоглу.

За його словами, доступ до Instagram у Туреччині був заблокований через "правопорушення, пов'язані з контентом".

Як відомо, минулої п'ятниці Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram без офіційного пояснення причин.

Перед цим керівник пресслужби адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун жорстко критикував компанію Meta за те, що в Instagram "перешкоджають людям публікувати слова співчуття" з приводу вбивства в Ірані одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганії, який був близьким союзником президента Туреччини Ердогана, і назвав це "явною спробою цензури".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства Ганії в Тегерані і не знали про нього.

Президент США Джо Байден заявив, що вбивство не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.