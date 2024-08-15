Трамп хоче відкласти вирок у справі про "порногроші" до завершення виборів

Колишній президент США Дональд Трамп подав клопотання про відтермінування винесення вироку в кримінальній справі про виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс в обмін на мовчання на період після завершення президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

У клопотанні адвокатів Трампа, скерованому в четвер, 15 серпня, вказано, що нинішня дата винесення вироку – 18 вересня – сприяє "неприхованим цілями прокурорів щодо втручання у вибори".

Вони поставили під сумнів доцільність винесення вироку після початку дострокового голосування на президентських виборах, стверджуючи, що це "зашкодить цілісності судового процесу".

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Нью-йоркський суддя у справі Хуан Мерчан вже одного разу відкладав винесення вироку на прохання Трампа після рішення Верховного суду США, яке встановило ширші юридичні межі президентського імунітету.

Спочатку планувалося, що вирок Трампу винесуть 11 липня, але суддя Мерчан постановив, що 16 вересня ухвалить рішення стосовно клопотання експрезидента США про імунітет у справі, а двома днями пізніше – вирок.

У травні Трампа визнали винним у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Прокурори заявили, що цей платіж був покликаний допомогти Трампу підвищити шанси на виборах 2016 року, коли він переміг представницю демократів Гілларі Клінтон.

Трамп намагається скасувати обвинувальний вирок, посилаючись на нещодавнє рішення Верховного суду США, яке змінило юридичні межі президентського імунітету.