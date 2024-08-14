Трамп утретє не домігся відкликання судді у справі про виплати в Нью-Йорку

Нью-йоркський суддя Хуан Мерчан, який розглядає справу експрезидента США Дональда Трампа про виплату грошей порнозірці в обмін на приховування інформації, втретє відхилив вимогу взяти самовідвід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Починаючи з травня, захист Трампа послідовно звертався до Мерчана з клопотанням узяти самовідвід у справі, посилаючись на те, що донька судді працює консультантом Демократичної партії й це впливає на його неупередженість.

В останньому клопотанні Трамп послався на той факт, що кандидаткою в президенти США від Демпартії стала Камала Гарріс, а фірма доньки Мерчана саме працювала на її підтримку.

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Мерчан укотре відхилив цю вимогу, заявивши, Трамп просто повторює аргументи, які вже були відхилені ним і державною комісією з питань суддівської етики.

Йдеться про минулорічне рішення комісії, згідно з яким "неупередженість судді не може бути обґрунтовано поставлена під сумнів на підставі ділової та/або політичної діяльності родича судді".

У травні Трампа визнали винним у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Прокурори заявили, що цей платіж був покликаний допомогти Трампу підвищити шанси на виборах 2016 року, коли він переміг представницю демократів Гілларі Клінтон.

Трамп намагається скасувати обвинувальний вирок, посилаючись на нещодавнє рішення Верховного суду США, яке змінило юридичні межі президентського імунітету. Мерчан має винести рішення щодо цього клопотання 6 вересня.

Якщо обвинувальний вирок не буде скасовано, Трамп буде засуджений 18 вересня.