Глава МЗС Британії закликав Ізраїль і ХАМАС досягти угоди про перемир’я

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у зв’язку з новим раундом переговорів про припинення вогню в секторі Гази закликав Ізраїль і терористів ХАМАС до якнайшвидшого досягнення угоди.

Його заяву в четвер, 15 серпня, поширив британський уряд, повідомляє "Європейська правда".

За словами Леммі, "найближчі години і дні можуть визначити майбутнє Близького Сходу", тож в інтересах Ізраїлю та ХАМАС – "забезпечити негайне припинення вогню", що допоможе звільнити заручників та "відновити стабільність у небезпечний для регіону момент".

Він запевнив, що Велика Британія продовжуватиме використовувати всі дипломатичні важелі, щоб домогтися припинення вогню.

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"В інтересах як ізраїльтян, так і палестинців, щоб угода була укладена якнайшвидше. Я закликаю всі сторони взяти участь у переговорах у дусі доброї волі і проявити гнучкість, необхідну для досягнення угоди", – додав голова британського МЗС.

У четвер у катарській столиці Досі почався новий раунд переговорів про припинення вогню в Газі, в ньому беруть участь представники Ізраїлю, Єгипту, Катару та США.

Представники ХАМАС у переговорах участі не беруть, але посередники планували проконсультуватися з їхньою переговорною групою після дискусій у Досі.

Переговори, які почались унаслідок терористичної атаки ХАМАС на ізраїльські поселення в жовтні 2023 року та військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь, то припинялись, то відновлювались. Сторони звинувачують одна одну в зриві домовленостей.

Як повідомлялось, колишній президент США Дональд Трамп напередодні поговорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і обговорив угоду про припинення вогню в Газі та питання заручників.