Глава МИД Британии призвал Израиль и ХАМАС достичь соглашения о перемирии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в связи с новым раундом переговоров о прекращении огня в секторе Газа призвал Израиль и террористов ХАМАС к скорейшему достижению соглашения.

Его заявление в четверг, 15 августа, распространило британское правительство, сообщает "Европейская правда".

По словам Лемми, "ближайшие часы и дни могут определить будущее Ближнего Востока", поэтому в интересах Израиля и ХАМАС – "обеспечить немедленное прекращение огня", что поможет освободить заложников и "восстановить стабильность в опасный для региона момент".

Он заверил, что Великобритания будет продолжать использовать все дипломатические рычаги, чтобы добиться прекращения огня.

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"В интересах как израильтян, так и палестинцев, чтобы соглашение было заключено как можно быстрее. Я призываю все стороны принять участие в переговорах в духе доброй воли и проявить гибкость, необходимую для достижения соглашения", – добавил глава британского МИД.

В четверг в катарской столице Дохе начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе, в нем участвуют представители Израиля, Египта, Катара и США.

Представители ХАМАС в переговорах участия не принимают, но посредники планировали проконсультироваться с их переговорной группой после дискуссий в Дохе.

Переговоры, которые начались в результате террористической атаки ХАМАС на израильские поселения в октябре 2023 года и военной операции Израиля в секторе Газа в ответ, то прекращались, то возобновлялись. Стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

Как сообщалось, бывший президент США Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о прекращении огня в Газе и вопрос заложников.