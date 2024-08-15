США викрили тіньову мережу торгівлі хуситів та "Хезболли"

Міністерство фінансів США в четвер, 15 серпня, наклало санкції на кілька компаній, фізичних осіб та суден за причетність до постачання іранських товарів від імені єменських хуситів та ліванської "Хезболли", пов’язаних із Тегераном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Як стверджується, тіньова мережа сприяла продажу іранських нафти та скрапленого газу до Ємену та Об'єднаних Арабських Еміратів від імені Саїда аль-Джамала – фінансиста хуситів, якого підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.

"Доходи від мережі аль-Джамаля допомагають фінансувати безрозсудні напади хуситів на судноплавство в Червоному морі та цивільну інфраструктуру, що призвело до тяжких наслідків як для регіону, так і для міжнародної спільноти", – додає Мінфін США.

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Під американські санкції потрапила низка танкерів і компаній, що їх обслуговують, причетних до тіньової торгівлі іранською нафтою та скрапленим газом від імені аль-Джамала.

Міністерство фінансів США також внесло до чорного списку гонконгську компанію Kai Heng Long Global Energy Limited за її роль у постачанні скрапленого газу з Ірану вартістю десятки мільйонів доларів для ліванської "Хезболли" й чотири судна, які їй належать.

"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу незмінну відданість перекриттю основного джерела фінансування Іраном своїх регіональних терористичних поплічників, таких як ліванська "Хезболла" та хусити", – прокоментував виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

З листопада 2023 року хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

Раніше США викрили кілька мереж незаконного постачання хуситам зброї.