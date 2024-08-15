США разоблачили теневую сеть торговли хуситов и "Хезболлы"

Министерство финансов США в четверг, 15 августа, наложило санкции на несколько компаний, физических лиц и судов за причастность к поставкам иранских товаров от имени йеменских хуситов и ливанской "Хезболлы", связанных с Тегераном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Как утверждается, теневая сеть способствовала продаже иранских нефти и сжиженного газа в Йемен и Объединенные Арабские Эмираты от имени Саида аль-Джамала – финансиста хуситов, которого поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции.

"Доходы от сети аль-Джамаля помогают финансировать безрассудные нападения хуситов на судоходство в Красном море и гражданскую инфраструктуру, что привело к тяжелым последствиям как для региона, так и для международного сообщества", – добавляет Минфин США.

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Под американские санкции попал ряд танкеров и обслуживающих их компаний, причастных к теневой торговле иранской нефтью и сжиженным газом от имени аль-Джамала.

Министерство финансов США также внесло в черный список гонконгскую компанию Kai Heng Long Global Energy Limited за ее роль в поставках сжиженного газа из Ирана стоимостью десятки миллионов долларов для ливанской "Хезболлы" и четыре принадлежащих ей судна.

"Сегодняшние действия подчеркивают нашу неизменную приверженность перекрытию основного источника финансирования Ираном своих региональных террористических приспешников, таких как ливанская "Хезболла" и хуситы", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

С ноября 2023 года хуситы применяют беспилотники, баллистические и крылатые ракеты для атак на американские вооруженные силы, торговые суда, их экипажи в Красном море и Аденском заливе, а также гражданское население в Израиле.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

Ранее США разоблачили несколько сетей незаконных поставок хуситам оружия.