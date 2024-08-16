В уряді Польщі заперечили будь-яку причетність до підриву "Північних потоків"

Польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський рішуче заперечив звинувачення в причетності Польщі до пошкодження газопроводів "Північний потік".

Про це він сказав в ефірі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем'єр заперечив повідомлення про те, що Польща разом з Україною завдала шкоди газопроводу "Північний потік".

У четвер на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

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Гавковський заявив, що повідомлення колишнього співробітника німецької розвідки були "інспіровані Москвою" і спрямовані на дестабілізацію країн-членів НАТО.

"Я вважаю, що це звучить як російська дезінформація. Або їх на це надихнули, або вони усвідомлюють, що це веде до розколу в НАТО. На мою думку, всі вказівки, які кажуть, звідки виникли проблеми з "Північним потоком", йдуть з Москви", – сказав міністр.

Він додав, що його слова – це не припущення, а факт, і Польща не визнає нападу. Також вона не платитиме запропоновану компенсацію. "Польща ні в чому не брала участі. Треба сказати, що це брехня", – сказав він.

14 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.