Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский решительно отрицает обвинения в причастности Польши к повреждению газопроводов "Северный поток".

Об этом он сказал в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер решительно опроверг сообщения о том, что Польша вместе с Украиной нанесла ущерб газопроводу "Северный поток".

В четверг на сайте ежедневной газеты Die Welt появилось интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом. Он заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

Реклама:

Гавковский заявил, что сообщения бывшего сотрудника немецкой разведки были "инспирированы Москвой" и направлены на дестабилизацию стран-членов НАТО.

"Я считаю, что это звучит как российская дезинформация. Или их на это вдохновили, или они осознают, что это ведет к расколу в НАТО. По моему мнению, все указания, которые говорят, откуда возникли проблемы с "Северным потоком", идут из Москвы", – сказал министр.

Он добавил, что его слова – это не предположение, а факт, и Польша не признает нападения. Также она не будет платить предложенную компенсацию. "Польша ни в чем не участвовала. Надо сказать, что это ложь", – сказал он.

14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.