Польща хоче прийняти Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада прагне прийняти Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році.

Такі його слова пролунали на п’ятничній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Туск заявив, що польська влада вже "багато місяців" працює над тим, щоб "ця мрія, якою була б Олімпіада в Польщі, стала реальністю".

"Польща формально докладатиме зусиль для проведення Олімпійських ігор. Реалістична перспектива, про яку ми можемо говорити, беручи до уваги попередні рішення, зобов'язання, декларації Міжнародного олімпійського комітету – це 2040 або 2044 рік", – додав він.

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Польський міністр спорту Славомір Нітрас на тій же пресконференції запевнив, що "з організаційного боку Польща здатна реалізувати такий проєкт".

Польща, ймовірно, конкуруватиме з Німеччиною, уряд якої вже попередньо домовився подати заявку на проведення Олімпіади у 2040 році. Єгипет також хоче провести Ігри у 2036 і 2040 роках.

Нині відомо, що Лос-Анджелес прийме наступні літні Олімпійські ігри у 2028 році, а Австралія планує провести їх у 2032 році в Брісбені.

Минулого тижня Літні Олімпійські ігри завершились у Парижі, вони, зокрема, запам’яталися загрозами терактів і диверсіями.