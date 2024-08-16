Польша хочет принять Олимпийские игры в 2040 или 2044 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти стремятся принять Олимпийские игры в 2040 или 2044 году.

Такие его слова прозвучали на пятничной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Туск заявил, что польские власти уже "много месяцев" работают над тем, чтобы "эта мечта, какой была бы Олимпиада в Польше, стала реальностью".

"Польша формально будет прилагать усилия для проведения Олимпийских игр. Реалистичная перспектива, о которой мы можем говорить, принимая во внимание предыдущие решения, обязательства, декларации Международного олимпийского комитета – это 2040 или 2044 год", – добавил он.

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Польский министр спорта Славомир Нитрас на той же пресс-конференции заверил, что "с организационной стороны Польша способна реализовать такой проект".

Польша, вероятно, будет конкурировать с Германией, правительство которой уже предварительно договорилось подать заявку на проведение Олимпиады в 2040 году. Египет также хочет провести Игры в 2036 и 2040 годах.

Сейчас известно, что Лос-Анджелес примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году, а Австралия планирует провести их в 2032 году в Брисбене.

На прошлой неделе Летние Олимпийские игры завершились в Париже, они, в частности, запомнились угрозами терактов и диверсиями.