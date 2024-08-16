Лондон передав Україні понад 200 авто, які здали на утилізацію через ековимоги
Понад 200 автомобілів, які не відповідають встановленим владою Лондона вимогам про шкідливі викиди, уже передали до України, ще понад сотня готуються до відправлення.
Про це в п’ятницю повідомило лондонське комунальне підприємство Transport for London (TfL), пише "Європейська правда".
Схема утилізації ULEZ, запущена в Лондоні в січні 2023 року, надає водіям гранти на придбання екологічного транспортного засобу, якщо вони здають на брухт власний транспорт.
Якщо ж водії відмовляються від заміни свого авто, вони повинні щодня сплачувати збір у 12,5 фунта стерлінгів.
У березні водії, які користуються схемою ULEZ, отримали можливість заплатити за відправку свого автомобіля в Україну замість того, щоб відправити його на брухт.
Автомобілі передають в Україну виключно для підтримки зусиль з надання гуманітарної та медичної допомоги. За інформацією TfL, такою можливістю скористались понад 330 автовласників.
З огляду на згортання схеми компенсацій у межах ULEZ мер Лондона Садік Хан оголосив, що планує надати додаткове фінансування, "щоб транспортні засоби продовжували надходити в країну після закриття утилізаційної програми".
Нагадаємо, рішення про передачу Україні авто, які британці здають у рамках програми ULEZ, супроводжувалося суперечками.
Зокрема, мер Лондона Садік Хан спершу виступав проти, заявивши, що для цього є юридичні перешкоди і це нівелює ефект від вилучення авто з користування у Британії. Згодом під тиском членів уряду Хан змінив свою думку.