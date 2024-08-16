Лондон передал Украине более 200 авто, которые сдали на утилизацию из-за экотребований

Более 200 автомобилей, которые не соответствуют установленным властями Лондона требованиям о вредных выбросах, уже передали в Украину, еще более сотни готовятся к отправке.

Об этом в пятницу сообщило лондонское коммунальное предприятие Transport for London (TfL), пишет "Европейская правда".

Схема утилизации ULEZ, запущенная в Лондоне в январе 2023 года, предоставляет водителям гранты на приобретение экологического транспортного средства, если они сдают на металлолом собственный транспорт.

Если же водители отказываются от замены своего авто, они должны ежедневно платить сбор в 12,5 фунта стерлингов.

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В марте водители, которые пользуются схемой ULEZ, получили возможность заплатить за отправку своего автомобиля в Украину вместо того, чтобы отправить его на металлолом.

Автомобили передают в Украину исключительно для поддержки усилий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи. По информации TfL, такой возможностью воспользовались более 330 автовладельцев.

Учитывая сворачивание схемы компенсаций в рамках ULEZ мэр Лондона Садик Хан объявил, что планирует предоставить дополнительное финансирование, "чтобы транспортные средства продолжали поступать в страну после закрытия утилизационной программы".

Напомним, решение о передаче Украине авто, которые британцы сдают в рамках программы ULEZ, сопровождалось спорами.

В частности, мэр Лондона Садик Хан сначала выступал против, заявив, что для этого есть юридические препятствия и это нивелирует эффект от изъятия авто из пользования в Британии. Впоследствии под давлением членов правительства Хан изменил свое мнение.