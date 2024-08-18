Посол України у Німеччині закликав уряд не скорочувати підтримку Києва

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав німецький уряд не скорочувати військову допомогу Києву.

Про це він сказав у коментарі виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Макеєв підкреслив, що безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

"Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік", – сказав український дипломат.

Реклама:

Він попереджає, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.

Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.