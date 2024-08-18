Посол Украины в Германии призвал правительство не сокращать поддержку Киева

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал немецкое правительство не сокращать военную помощь Киеву.

Об этом он сказал в комментарии изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Макеев подчеркнул, что безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

"Мы надеемся, что немецкое правительство найдет пути финансирования наших общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год", – сказал украинский дипломат.

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Он предупреждает, что расходы будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В свою очередь в украинском МИД назвали эти сообщения некорректными и манипулятивными.