У Британії оголосили спецзаходи через перевантаження в’язниць після заворушень

У Британії через перевантаження в’язниць після численних арештів учасників антиіммігрантських заворушень тимчасово змінили процедуру тримання під вартою для осіб, які очікують суду та вироку у справі.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Уряд запустив спеціальні заходи з метою уникнути перевантаження пенітенціарних закладів. Проблема з нестачею місць у в’язницях постала після масових арештів учасників антиіммігрантських заворушень у липні, десятки з яких мають утримуватися під вартою.

План передбачає, що затримані можуть утримуватися у камерах поліцейських відділків довше, ніж передбачають звичайні процедури, до появи місця у пенітенціарному закладі – якщо на той час вони ще повинні будуть залишатися під вартою.

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Прокурори намагаються забезпечити максимально швидкий рух справ щодо учасників заворушень. У зв’язку з цими подіями затримали 927 осіб, понад 460 висунули звинувачення і понад сотня вже отримали вироки.

У пенітенціарних закладах після того заявили про рекордний за останній час приплив нових в’язнів та загрозу нестачі місць, у зв’язку з чим деякі засуджені можуть опинитися у закладах за сотні миль від місця проживання.

Також у Мін’юсті заявили, що планують тимчасово скоротити частку тюремного терміну, який засуджений обов’язково має відбути перед тим, як отримує можливість просити про помилування, з 50% до 40%. Таким чином у вересні-жовтні можуть вийти на волю близько 5500 осіб. Втім, це не буде поширюватися на засуджених за тероризм, сексуальні злочини, домашнє насильство та деякі інші тяжкі злочини.

Раніше в уряді вже оголосили, що створюють додаткові місця у в’язницях в очікуванні вироків для багатьох учасників заворушень.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.