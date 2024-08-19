В Британии объявили спецмероприятия из-за перегрузки тюрем после беспорядков

В Британии из-за перегрузки тюрем после многочисленных арестов участников антииммигрантских беспорядков временно изменили процедуру содержания под стражей для лиц, ожидающих суда и приговора по делу.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Правительство запустило специальные меры с целью избежать перегрузки пенитенциарных учреждений. Проблема с нехваткой мест в тюрьмах возникла после массовых арестов участников антииммигрантских беспорядков в июле, десятки из которых должны содержаться под стражей.

План предусматривает, что задержанные могут содержаться в камерах полицейских участков дольше, чем предусматривают обычные процедуры, до появления места в пенитенциарном учреждении – если к тому времени они еще должны будут оставаться под стражей.

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Прокуроры пытаются обеспечить максимально быстрое движение дел в отношении участников беспорядков. В связи с этими событиями задержали 927 человек, более 460 предъявили обвинения и более сотни уже получили приговоры.

В пенитенциарных учреждениях после того заявили о рекордном за последнее время притоке новых заключенных и угрозе нехватки мест, в связи с чем некоторые осужденные могут оказаться в учреждениях за сотни миль от места жительства.

Также в Минюсте заявили, что планируют временно сократить долю тюремного срока, который осужденный обязательно должен отбыть перед тем, как получает возможность просить о помиловании, с 50% до 40%. Таким образом в сентябре-октябре могут выйти на свободу около 5500 человек. Впрочем, это не будет распространяться на осужденных за терроризм, сексуальные преступления, домашнее насилие и некоторые другие тяжкие преступления.

Ранее в правительстве уже объявили, что создают дополнительные места в тюрьмах в ожидании приговоров для многих участников беспорядков.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.