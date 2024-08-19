Президентку Грузії запросили на саміт Кримської платформи

Українська сторона запросила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на четверний саміт Кримської платформи, який відбудеться 11 вересня в Києві.

Цю інформацію в інтерв’ю Interpressnews підтвердив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин, пише "Європейська правда".

Харишин зазначив, що Україна через посольство надіслала Зурабішвілі запрошення на участь у саміті Кримської платформи.

Він додав, що інше запрошення грузинська сторона отримала за парламентською лінією: керівництво парламенту Грузії запросили взяти участь у парламентському саміті Кримської платформи, який заплановано на жовтень у Ризі.

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"Керівництво парламенту також прийняло це запрошення. Очікуємо, що в цьогорічному саміті візьмуть участь щонайменше депутати (парламенту Грузії. – Ред.)", – додав український дипломат.

За інформацією пресслужби президентки Грузії, цього року Зурабішвілі, як і у 2023-му, візьме участь у саміті Кримської платформи дистанційно.

Лідери Грузії не відвідували Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. У червні минулого року грузинська президентка Саломе Зурабішвілі говорила, що була б готова приїхати, але не отримала запрошення від Києва.

Пізніше стало відомо, що Зурабішвілі планувала відвідати Україну з робочим візитом, але не отримала схвалення грузинського уряду. Пізніше Конституційний суд Грузії заявив, що неузгоджені візити Зурабішвілі порушують закон.