Президента Грузии пригласили на саммит Крымской платформы

Украинская сторона пригласила президента Грузии Саломе Зурабишвили на четвертый саммит Крымской платформы, который состоится 11 сентября в Киеве.

Эту информацию в интервью Interpressnews подтвердил временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин, пишет "Европейская правда".

Харишин отметил, что Украина через посольство направила Зурабишвили приглашение на участие в саммите Крымской платформы.

Он добавил, что другое приглашение грузинская сторона получила по парламентской линии: руководство парламента Грузии пригласили принять участие в парламентском саммите Крымской платформы, который запланирован на октябрь в Риге.

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"Руководство парламента также приняло это приглашение. Ожидаем, что в нынешнем саммите примут участие как минимум депутаты (парламента Грузии. – Ред.)", – добавил украинский дипломат.

По информации пресс-службы президента Грузии, в этом году Зурабишвили, как и в 2023-м, примет участие в саммите Крымской платформы дистанционно.

Лидеры Грузии не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В июне прошлого года грузинский президент Саломе Зурабишвили говорила, что была бы готова приехать, но не получила приглашения от Киева.

Позже стало известно, что Зурабишвили планировала посетить Украину с рабочим визитом, но не получила одобрения грузинского правительства. Позже Конституционный суд Грузии заявил, что несогласованные визиты Зурабишвили нарушают закон.