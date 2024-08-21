Bloomberg: У Пентагоні вважають, що війна РФ проти України рухається у глухий кут

Оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна і Росія не володіють достатніми військовими ресурсами для проведення великих наступальних операцій, що може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.

Висновки розвідувального управління Пентагону наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з висновками, Україна все ще не має у своєму розпорядженні достатню кількість боєприпасів, щоб зрівнятися зі здатністю Росії випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день, навіть після того, як Конгрес США у квітні розблокував нову військову допомогу.

Українські війська, як і раніше, здатні вести оборонні операції, але не зможуть почати великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше шести місяців, зазначають у Пентагоні.

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Своєю чергою Росія прийняла стратегію на виснаження України і зможе підтримувати буферну зону, захоплену її військами, але не має достатньо сил "для загрози глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків".

Висновки Розвідувального управління Міністерства оборони містяться в останньому щоквартальному звіті про допомогу США Україні.

Звіт охоплює тримісячний період, що закінчився 30 червня, після того, як Конгрес ухвалив останній пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів.

Однак відтоді Україна почала несподівану операцію в Курській області Росії, а також почала використовувати винищувачі F-16.

У звіті також підкреслюється успішне застосування Україною наданих США ракет ATACMS.

В результаті одного такого ракетного удару по Севастополю 18 травня був потоплений корвет. Україна також використовувала ракети для ударів по російських системах протиповітряної оборони в окупованому Криму, знищивши кілька найсучасніших систем С-400, зазначається у звіті.

За даними Пентагону, ці удари змусили російські війська посилити системи ППО Криму системами С-500, які ще не були продемонстровані повною мірою в Україні, що, на думку розвідувального управління, свідчить про те, що Росія намагається забезпечити адекватну протиповітряну оборону Криму.

Раніше США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

США офіційно відмовляються оцінювати події в Курській області, але в Конгресі операцію ЗСУ називають "історичною" і такою, що може змінити перебіг війни.