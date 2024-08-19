Сенатор США: Операція ЗСУ у Курській області може змінити перебіг війни

Американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної РФ війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сенатор сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

Келлі зазначив, що несподіваний український наступ на Курську область шокував кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"130 тисяч росіян були змушені покинути свої домівки, і на нинішньому етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту", – сказав він.

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На запитання щодо використання американської зброї на російській території Келлі відповів, що не проти цього.

"На українців незаконно напав Владімір Путін…Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення… Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого проміжку часу, але це дійсно шокувало Путіна", – зауважив сенатор.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.