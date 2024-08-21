Bloomberg: В Пентагоне считают, что война РФ против Украины движется в тупик

Оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что Украина и Россия не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.

Выводы разведывательного управления Пентагона приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Согласно выводам, Украина все еще не располагает достаточным количеством боеприпасов, чтобы сравниться со способностью России выпускать около 10 тысяч артиллерийских снарядов в день, даже после того, как Конгресс США в апреле разблокировал новую военную помощь.

Украинские войска по-прежнему способны вести оборонительные операции, но не смогут начать крупномасштабное контрнаступление в течение как минимум шести месяцев, отмечают в Пентагоне.

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В свою очередь Россия взяла стратегию на истощение Украины и сможет поддерживать буферную зону, захваченную ее войсками, но не имеет достаточно сил "для угрозы более глубокого продвижения на подконтрольную Украине территорию, такую как город Харьков".

Выводы Разведывательного управления Министерства обороны содержатся в последнем ежеквартальном отчете о помощи США Украине.

Отчет охватывает трехмесячный период, закончившийся 30 июня, после того, как Конгресс принял последний пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов.

Однако с тех пор Украина начала неожиданную операцию в Курской области России, а также начала использовать истребители F-16.

В отчете также подчеркивается успешное применение Украиной предоставленных США ракет ATACMS.

В результате одного такого ракетного удара по Севастополю 18 мая был потоплен корвет. Украина также использовала ракеты для ударов по российским системам противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, уничтожив несколько самых современных систем С-400, отмечается в отчете.

По данным Пентагона, эти удары заставили российские войска усилить системы ПВО Крыма системами С-500, которые еще не были продемонстрированы в полной мере в Украине, что, по мнению разведывательного управления, свидетельствует о том, что Россия пытается обеспечить адекватную противовоздушную оборону Крыма.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.