У Фінляндії прикордонники отримали право відстежувати мобільні телефони на кордоні з РФ

Прикордонна служба Фінляндії отримала нові повноваження щодо здійснення радіотехнічного моніторингу на кордоні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Це означатиме, що після придбання відповідного обладнання, прикордонна служба зможе, наприклад, відстежувати переміщення мобільних телефонів поблизу кордону як з фінського, так і з російського боку.

"Це важлива нова можливість поряд з іншими засобами", – заявив командувач Прикордонної служби Юхо Ванхатало.

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У відомстві переконані, що ця можливість допоможе у ситуаціях спрямованої міграції. У такий спосіб можна буде оцінити, в якому місці і скільки людей намагаються перетнути кордон.

Водночас у прикордонників не буде права перехоплювати повідомлення або права ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.

За допомогою засобів радіотехнічного моніторингу фінська Прикордонна охорона також зможе відстежувати дрони.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен раніше заявила, що КПП на кордоні з Росією найближчим часом не відкриють.

При цьому Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, можу знову розглянути восени.