Глава МЗС Фінляндії: Кордон з РФ залишиться закритим

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що КПП на кордоні з Росією найближчим часом не відкриють.

Про це вона сказала у коментарі Yle.

Вона відповідала на питання щодо можливого відкриття кордону.

"Поки що кордон (з Росією) залишиться закритим", – зазначила глава зовнішньополітичного відомства.

Реклама:

При цьому Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, може бути знову розглянуто восени.

Раніше прем'єр Фінляндії Петтері Орпо також заявляв, що не бачить передумов для відкриття кордону.

Але перед цим він заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено закон про видворення.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.