Президент Фінляндії Александер Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації.

Про це Стубб сказав в ефірі Yle в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зауважив, що вважає правильним рішення про закриття російського кордону. На думку фінського президента, Росія веде подвійну гру.

"Перше – це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 осіб. Другий бік питання – страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", – сказав Стубб.

Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру. На питання про те, що закон суперечить міжнародним конвенціям та правам людини, фінський президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців.

"Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація (на кордоні) залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху", – зазначив Стубб.

"З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це (ухвалення закону про прикордонну процедуру) поворотним моментом. Тут мова не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", – сказав Стубб.

Очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен, оголошуючи про продовження закриття сухопутного кордону, зазначила, що на території Росії неподалік від кордонів з Фінляндією перебувають від сотень до тисяч мігрантів, яких можуть використати як інструмент тиску на Фінляндію.

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.

Фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією не будуть відкриті 14 квітня, коли закінчується термін поточного закриття.