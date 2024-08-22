Литва витратить 17,5 млн євро на захист кордонів з РФ та Білоруссю

У найближчі три роки Литва планує витратити близько 17,5 млн євро на передбачені заходи з протидії мобільності та адаптацію інфраструктури для захисту кордону з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, до 1 квітня наступного року планується створити парки контрмобільності в місцях, визначених Збройними силами Литви вздовж кордону з Білоруссю та російською Калінінградською областю.

Загалом буде створено 27 парків, обладнаних такими інженерними заходами з протидії мобільності, як "зуби дракона", збірні "їжаки", "іспанські коні" і дорожні загородження.

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У литовському оборонному відомстві вважають, що протягом десяти років на придбання засобів контрмобільності може знадобитися 600 млн євро.

"Засоби контрмобільності є важливою частиною нашої концепції національної оборони. Вони підвищать стримувальний і оборонний потенціал країни та безпеку її кордонів із Росією та Білоруссю. У разі агресії вони дадуть змогу блокувати і призупинити дії ворожих держав проти Литви", – зазначили у відомстві.

Минулого тижня Міністерство фінансів Литви запропонувало розірвати підписані майже два десятиліття тому угоди про митне співробітництво з Росією і Білоруссю.

Крім того, міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила про необхідність зменшити кількість рейсових автобусів, що курсують до Білорусі.