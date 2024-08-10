У Литві пропонують зменшити кількість автобусів, що їздять у Білорусь

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що необхідно зменшити кількість рейсових автобусів, що курсують до Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовської міністерки наводить LRT.

Щодня між Литвою та Білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів.

Білотайте розповіла, що існує план скорочення кількості пасажирських автобусів, що курсують між Литвою і Білоруссю.

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"Існує план скорочення автобусних рейсів. За це відповідає Міністерство транспорту і комунікацій. Наскільки мені відомо, вони запровадили певні заходи, щоб зменшити рух. Зі свого боку, ми закрили прикордонні пункти пропуску, що зменшило потоки", – сказала вона.

На початку березня Литва закрила два прикордонні пункти пропуску – в Лаворішкес і Райгардас – на кордоні з Білоруссю, залишивши відкритими лише два прикордонні пункти пропуску.

Водночас представник Міністерства транспорту і комунікацій Станісловас Лінгіс заявив, що скорочення кількості автобусних рейсів не планується.

Він нагадав, що ухвалене в березні рішення про скорочення вдвічі кількості автобусних рейсів до Білорусі зараз виконується.

"Наразі міністерство відстежує зміну пасажиропотоків, і тільки тоді, коли матиме достатню кількість даних про зміну потоків, можна буде знайти рішення. Ці потоки можуть збільшитися за рахунок зменшення кількості людей, які подорожують автомобілями. Поки що ми не можемо говорити про те, коли і наскільки це збільшиться. Певні вимоги набудуть чинності трохи пізніше", – пояснив він.

Нагадаємо, з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.

Про аналогічну заборону згодом оголосила Литва, а також Естонія.