Байден про масований ракетний удар по Україні: РФ ніколи не досягне успіху

Президент США Джо Байден засудив масований ракетний удар РФ, яка напередодні атакувала Україну сотнями ракет і дронів.

Заяву Байдена наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент зазначив з посиланням на українських посадовців, що російська атака призвела до загибелі мирних жителів і була спрямована на більш ніж два десятки критично важливих енергетичних об'єктів.

"Я найрішучішим чином засуджую війну Росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. Дозвольте мені бути відвертим: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зломлений", – підкреслив він.

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Байден додав, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, в тому числі системи протиповітряної оборони і ракети-перехоплювачі.

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони передусім надходили до України", – зазначив він.

Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, зауважив Байден.

Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

Після масованої російської атаки глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.