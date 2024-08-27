Байден о массированном ракетном ударе по Украине: РФ никогда не добьется успеха

Президент США Джо Байден осудил массированный ракетный удар РФ, которая накануне атаковала Украину сотнями ракет и дронов.

Заявление Байдена приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Американский президент отметил со ссылкой на украинских чиновников, что российская атака привела к гибели мирных жителей и была направлена на более чем два десятка критически важных энергетических объектов.

"Я самым решительным образом осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее усилия, направленные на то, чтобы погрузить украинский народ во тьму. Позвольте мне быть откровенным: Россия никогда не достигнет успеха в Украине, и дух украинского народа никогда не будет сломлен", – подчеркнул он.

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Байден добавил, что США будут продолжать возглавлять коалицию из более 50 стран в поддержку Украины, которая предоставляет критически необходимое военное оборудование, в том числе системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики.

"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", – отметил он.

Соединенные Штаты также увеличивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и усиления устойчивости украинской энергосистемы, отметил Байден.

Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

После массированной российской атаки глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.