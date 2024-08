Боррель наполягає: Не слід обмежувати Україну в ударах по військових цілях Росії

Після масованої російської атаки Росії 26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель підкреслив, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.

Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties



Ukraine needs air defence now



I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday

1/2

