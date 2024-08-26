Боррель наполягає: Не слід обмежувати Україну в ударах по військових цілях Росії

Після масованої російської атаки Росії 26 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель підкреслив, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні.

Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties



Ukraine needs air defence now



I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday

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"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв", – написав Боррель.

Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

Боррель додав, що обговорить це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер.

21 серпня Боррель закликав західні держави зняти обмеження на використання Україною їхньої зброї по російських військових цілях.

У понеділок 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.