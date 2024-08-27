Президентка Грузії: Парламентські вибори стануть вибором між Європою та Росією

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вважає, що на парламентських виборах у Грузії в жовтні цього року слід готуватися до вибору, тотожного референдуму "за Європу чи за Росію".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це вона сказала на брифінгу у вівторок, 27 серпня.

За словами Зурабішвілі, на виборах до парламенту "нам належить вирішити головне: хто ми, які ми, куди йдемо і чого хочемо – минуле чи прогрес, свобода чи рабство, диктатура чи демократія, однопартійна влада чи багатопартійний уряд".

Президентка звинуватила партію влади "Грузинська мрія" в тому, що вона представляє голосування як "вибір між війною і миром".

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"Це брехня, бо ніхто ніколи не обирає війну. Сьогодні ніхто не хоче і ніхто не готується до війни в Грузії. Загрозу війни та апетити ворога посилюють не вибори, а ізоляція, наші внутрішні чвари, розмитість і плутанина пріоритетів і цілей", – підкреслила вона.

"Вибір буде між рабством Росії і співпрацею з Європою; підпорядкуванням за нікчемні компроміси з Росією і фактичним продажем своєї душі, або ж представленням себе рівноправною країною в Європі, просуванням нашого імені, історії, таланту і можливостей, адекватним представленням Грузії у вільному і мирному середовищі", – вважає Зурабішвілі.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня 2024 року. Партія влади "Грузинська мрія" взяла курс на перемогу на парламентських виборах за будь-яку ціну та не озираючись на критику Заходу.

Липневе опитування свідчило, що "Грузинську мрію" підтримують третина виборців, тоді як опозиційні партії сукупно мають підтримку понад половини громадян.

Деталі читайте у статті про те, як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.