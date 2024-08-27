Президент Грузии: Парламентские выборы станут выбором между Европой и Россией

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что на парламентских выборах в Грузии в октябре этого года следует готовиться к выбору, тождественному референдуму "за Европу или за Россию".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом она сказала на брифинге во вторник, 27 августа.

По словам Зурабишвили, на выборах в парламент "нам предстоит решить главное: кто мы, какие мы, куда идем и чего хотим – прошлое или прогресс, свобода или рабство, диктатура или демократия, однопартийная власть или многопартийное правительство".

Президент обвинила партию власти "Грузинская мечта" в том, что она представляет голосование как "выбор между войной и миром".

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"Это ложь, потому что никто никогда не выбирает войну. Сегодня никто не хочет и никто не готовится к войне в Грузии. Угрозу войны и аппетиты врага усиливают не выборы, а изоляция, наши внутренние распри, размытость и путаница приоритетов и целей", – подчеркнула она.

"Выбор будет между рабством России и сотрудничеством с Европой; подчинением за никчемные компромиссы с Россией и фактической продажей своей души, или же представлением себя равноправной страной в Европе, продвижением нашего имени, истории, таланта и возможностей, адекватным представлением Грузии в свободной и мирной среде", – считает Зурабишвили.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 2024 года. Партия власти "Грузинская мечта" взяла курс на победу на парламентских выборах любой ценой и без оглядки на критику Запада.

Июльский опрос свидетельствовал, что "Грузинскую мечту" поддерживают треть избирателей, тогда как оппозиционные партии совокупно имеют поддержку более половины граждан.

Детали читайте в статье о том, как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.