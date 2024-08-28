Іспанія відхилила продаж виробника поїздів угорській компанії через зв'язки з Орбаном

Іспанський уряд відхилив пропозицію угорської компанії Ganz-Mavag Europe Zrt щодо купівлі виробника поїздів Talgo SA через "загрози стратегічним інтересам і національній безпеці", оскільки керівництво цієї компанії пов'язане із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву іспанського уряду, пише "Європейська правда".

Як зазначено у заяві, така пропозиція угорської компанії несе "непереборні ризики" для громадського порядку.

Ganz-Mavag належить приватному інвестиційному фонду, що керується державною нафтовою компанією Mol Nyrt., керівництво якої пов'язане з угорським прем'єром.

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В агентстві зауважили, що з метою заблокувати угоду, Іспанія скористалася тимчасовими правилами ще з часів пандемії Covid-19, які дозволяють уряду блокувати поглинання місцевих корпорацій іноземними компаніями з ЄС, а термін дії цих правил закінчиться наприкінці року.

Як наголошено у публікації, ця невдала угода підкреслює політичну напруженість щодо Угорщини в Європейському Союзі, який звинувачує Орбана в просуванні культури кумівства та корупції. Також у ЄС критично ставляться до позиції Орбана, який виступає проти допомоги Україні.

Як відомо, Ganz-Mavag оголосила про бажання купити іспанську Talgo за 619 млн євро ще в березні. Серед претендентів була також чеська Skoda Transportation, яка запропонувала "бізнес-об'єднання" двох компаній, але ця пропозиція була відхилена радою директорів іспанської компанії.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

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