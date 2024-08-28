Испания отклонила продажу производителя поездов венгерской компании из-за связей с Орбаном

Испанское правительство отклонило предложение венгерской компании Ganz-Mavag Europe Zrt о покупке производителя поездов Talgo SA из-за "угрозы стратегическим интересам и национальной безопасности", поскольку руководство этой компании связано с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление испанского правительства, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении, такое предложение венгерской компании несет "непреодолимые риски" для общественного порядка.

Ganz-Mavag принадлежит частному инвестиционному фонду, который управляется государственной нефтяной компанией Mol Nyrt, руководство которой связано с венгерским премьером.

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В агентстве отметили, что с целью заблокировать сделку Испания воспользовалась временными правилами еще со времен пандемии Covid-19, которые позволяют правительству блокировать поглощение местных корпораций иностранными компаниями из ЕС, а срок действия этих правил закончится в конце года.

Как отмечается в публикации, эта неудавшаяся сделка подчеркивает политическую напряженность в отношении Венгрии в Европейском Союзе, который обвиняет Орбана в продвижении культуры кумовства и коррупции. Также в ЕС критически относятся к позиции Орбана, который выступает против помощи Украине.

Ganz-Mavag объявила о желании купить испанскую Talgo за 619 млн евро еще в марте. Среди претендентов была также чешская Skoda Transportation, которая предложила "бизнес-объединение" двух компаний, но это предложение было отклонено советом директоров испанской компании.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

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