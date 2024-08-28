Латвія передає Україні нову партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
Уряд Латвії напередодні ухвалив рішення про передачу Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Частина автомобілів призначена для військових частин Національної гвардії України та військових частин Міноборони.
Ще частину передадуть лікарням Івано-Франківської та Харківської області.
Також автомобілі отримають військове управління села Виноградове Херсонської області, регіональна адміністрація Чугуївського району Харківської області, військове управління села Мужиківка Херсонської області, виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області, а також військовий комітет села Мужиківка Херсонської області.
Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 транспортних засобів становить 117 640 євро.
Нагадаємо, Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.
Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.