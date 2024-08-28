Латвія передає Україні нову партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії напередодні ухвалив рішення про передачу Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Частина автомобілів призначена для військових частин Національної гвардії України та військових частин Міноборони.

Ще частину передадуть лікарням Івано-Франківської та Харківської області.

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Також автомобілі отримають військове управління села Виноградове Херсонської області, регіональна адміністрація Чугуївського району Харківської області, військове управління села Мужиківка Херсонської області, виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області, а також військовий комітет села Мужиківка Херсонської області.

Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 транспортних засобів становить 117 640 євро.

Нагадаємо, Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.