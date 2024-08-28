Латвия передает Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии накануне приняло решение о передаче Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Часть автомобилей предназначена для воинских частей Национальной гвардии Украины и воинских частей Минобороны.

Еще часть передадут больницам Ивано-Франковской и Харьковской области.

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Также автомобили получат военное управление села Виноградово Херсонской области, региональная администрация Чугуевского района Харьковской области, военная администрация села Музыковка Херсонской области, исполнительный комитет Грушевского сельского совета Днепропетровской области.

Общая предварительная рыночная стоимость переданных Украине 20 транспортных средств составляет 117 640 евро.

Напомним, Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.