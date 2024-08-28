Польща продовжує пошуки "невідомого повітряного об’єкта", що залетів з України

У Польщі третій день тривають пошуки літального апарата – ймовірно російського дрона, який міг залетіти на територію країни під час масованої атаки РФ по території України 26 серпня.

Про це повідомило польське видання RMF24, пише "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що 27 серпня пройшов другий день пошуків російського об'єкта, який напередодні вранці увійшов на територію Польщі і зник з радарів.

Як зазначило видання, понад 100 військових польської армії прочісували поля та гаї селища Антонювка в комуні Комарув-Осада, яка розташована за кілька кілометрів від Тишовця, де почалися пошуки – вдалось оглянути 800 гектарів землі.

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За даними речника Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцека Горишевського, 27 серпня польська армія шукала об'єкт ближче до Замосця.Таке рішення, за його словами, ухвалили після аналізу радіолокаційних записів та оцінки можливої траєкторії польоту об'єкта.

Зазначається, що пошуки об'єкта відновлять 28 серпня, а напрямок подальших дій залежить, зокрема, від повідомлень місцевих мешканців. Втім, як окремо зазначив речник польських Збройних сил, армія поки що не отримала жодних подібних свідчень.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.